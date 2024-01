A TVI prepara-se para remodelar as manhãs já a partir do final de fevereiro. O Fama ao Minuto apurou junto de fonte do canal que o formato 'Esta Manhã' irá ser terminado pouco mais de dois anos depois da estreia, que aconteceu em janeiro de 2021.

O programa foi apresentado como sendo revolucionário pelo facto de juntar informação e entretenimento, algo que no estrangeiro já se verifica há vários anos, mas os resultados terão pesado na decisão de não mantê-lo em antena.

O 'Esta Manhã' tem sentido dificuldades em ser líder de audiências. Vale lembrar que a SIC, durante este período do dia, tem no ar o bloco de notícias 'Edição da Manhã' e o 'Alô Portugal'.

Nuno Eiró, Iva Domingues, Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Susana Pinto, os apresentadores do programa do 'Esta Manhã', serão agora realocados noutros projetos.

O Fama ao Minuto sabe ainda que a TVI planeia voltar a apostar no 'Diário da Manhã', bloco de informação que foi exibido durante vários anos e que chegou ao fim para dar lugar ao 'Esta Manhã'.

A estação, até ao momento, ainda não confirmou o fim do formato.

Leia Também: "Por muito que seja uma fase mais cansativa, eu estou muito feliz"