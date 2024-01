Além de todas as manhãs estar a apresentar o 'Dois às 10', Cláudio Ramos assumiu também a edição do 'Big Brother - Desafio Final' que ocupa as suas noites de domingo.

Mas não fica por aqui, tendo tido frequentes emissões especiais do 'BB' durante a semana, a seguir ao 'Jornal Nacional', da TV, como aconteceu esta terça-feira. Uma fase mais agitada no que ao trabalho diz respeito, mas "feliz".

"Gostava de vos dizer uma coisa; por muito que seja uma fase mais cansativa, ainda que muitos dias não sejam fáceis - como não são para qualquer pessoa e em qualquer profissão - eu estou muito feliz. Eu sou muito feliz a fazer isto! Seria tremendamente injusto não olhar para este tempo e agradecer o que faço, porque faço o que sempre sonhei fazer. Quantas pessoas no mundo têm este privilégio?! Quantas pessoas me estão a ler agora e vivem cansadas, saturadas e não têm a sorte de sair de casa para trabalhar na área que gostariam?! Seguramente muitas", começou por escrever numa publicação que fez no Instagram.

"Em alturas de maior trabalho, como a que enfrento nesta temporada, tenho os meus truques para me manter equilibrado em todos os pontos da minha vida, por isso, preciso nesta fase ser ainda mais disciplinado em todas as áreas. Disciplina no sono, nos horários, no imprescindível, descartar o que não é fundamental. Continuar a treinar, a escrever, a manter uma boa alimentação, seguir com rigor profissional, dar atenção à minha filha", contou.

"Tenho conseguido gerir tudo, ainda que pessoas, conversas, jantares, peças de teatro, cinema, e afins, vão sendo adiados. Ainda que eu não vá ao Alentejo há mais de um mês, tenho a certeza que valerá a pena, porque esta é a vida que escolhi", acrescentou.

"Quando se abraça um desafio destes como eu aceitei abraçar, é preciso fazê-lo de corpo inteiro. E eu faço. Não sei ser de outra maneira. Foi assim que fui educado! Obrigado pelo vosso carinho, porque sinto mesmo que estão desse lado. E isso é importante. Muito importante", completou.

