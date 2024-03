A luta pelas audiências está ao rubro! A poucos dias do final do mês de março, SIC e TVI estão focadas em conseguir vencer os dias que faltam, com a 'corrida' a ganhar hoje, dia 27 de março, um novo fôlego.

Ao início da tarde, Júlia Pinheiro anunciou que irá entrevistar João Catarré, que recentemente superou um cancro, com a TVI a reagir, minutos depois, a esta novidade.

Às 16h30 será emitido o 'Diário' do 'Big Brother', apresentado por Maria Botelho Moniz, formato que habitualmente entra em antena a partir das 19h.

"Hoje o 'Diário' do 'Big Brother' chega mais cedo, às 16h30! A casa está a arder e por isso não aguentamos mais tempo sem lhe mostrar tudo o que se passa", começa por referir a publicação feita pela TVI.

"Maria Botelho Moniz mostra-lhe tudo! Há amizades abaladas e muitas discussões novas! Catarina Miranda entrou em confronto com o líder Fábio Caçador. Veja tudo, daqui a pouco, na sua TVI", conclui o texto. Ora veja:

