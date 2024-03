João Catarré regressa esta quarta-feira, dia 27 de março, aos estúdios da SIC, isto depois de ter dado uma entrevista ao 'Alta Definição' no passado mês de janeiro.

O ator, que enfrentou recentemente um cancro, esteve afastado do trabalho durante algum tempo e agora, já praticamente recuperado, aceitou um novo projeto no canal de Paço de Arcos, o que parece ser um dos tópicos da conversa que irá ter com Júlia Pinheiro.

"Depois de um ano complicado, em que teve de lidar com um problema de saúde, João Catarré está de regresso à televisão com um papel importante na nova novela da SIC. Como se estará a sentir depois da maior pausa de sempre na carreira?", pode ouvir-se no vídeo de promoção da entrevista, disponível na galeria.