Logo após a notícia da morte de Artur Albarran se ter tornado pública, a TVI emitiu um comunicado onde lamentam a partida do ex-jornalista e apresentador.

"A Media Capital manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Artur Albarran, antigo jornalista da TVI", começam por escrever na nota.

"Artur Albarran chegou à redação da TVI em 1993, pouco depois do arranque da televisão privada. Em Queluz de Baixo conduziu um programa com o próprio nome e apresentou o principal jornal da estação, ao lado de Bárbara Guimarães e Sofia Carvalho. Foi um dos rostos da informação da TVI até 1996", recordam.

"A TVI recorda-o como um profissional ousado, que construiu uma relação de grande proximidade com o público. Os seus programas, bem como as reportagens que fez como enviado especial à Guerra do Golfo, ficam para a história da televisão portuguesa", acrescentam, terminado o comunicado com "as mais sentidas condolências à sua família e amigos".

