É já este fim de semana que chega ao fim a edição 'Desafio Final' do 'Big Brother'. O reality show será conquistado por um dos cinco finalistas ainda em jogo, mas as decisões serão divulgadas em duas galas.

No sábado, dia 16, a TVI tem uma emissão especial preparada que culminará na divulgação do quarto e quinto lugares.

A partir das 18h, Mafalda Castro leva aos espectadores uma "antevisão da final deste intenso jogo" e em estúdio irão estar "todos os ex-concorrentes desta edição", conforme divulga o canal através de um comunicado.

"A TVI tem montado um dispositivo em todas as cidades de onde são naturais os cinco finalistas. À noite terá lugar a meia-final, uma gala surpreendente em que vão ser revelados os primeiros dois finalistas a abandonar o jogo", pode ler-se ainda.

Já no domingo, a gala final acontecerá no horário habitual, depois do 'Jornal Nacional', e aí ficaremos a saber quem leva para casa o prémio de 15 mil euros.

Vale lembrar que a disputar a conquista do formato estão Vina Ribeiro, Ana Barbosa, Noélia Pereira, Bruno Savate e Bárbara Parada.

