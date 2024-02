A TVI ainda acredita que é em fevereiro que regressará à liderança das audiências e é em 'Big Brother - Desafio Final' que a estação 'deposita todas as fichas'.

Ontem, dia 26 de fevereiro, foi exibido pela primeira vez o formato 'Big Brother Express'. No ar depois do almoço, o programa junta Alice Alves a um comentador que fala sobre o que aconteceu dentro da 'casa mais vigiada do país' nas últimas horas. Na primeira emissão, a convidada foi Teresa Silva.

O 'Big Brother Express' será emitido todos os dias de semana, a partir das 14h10, sendo que poderá tratar-se de um teste para a nova edição do reality show, que começará dentro de pouco tempo.

Desta forma, a exibição da novela 'A Herdeira' atrasar-se-á alguns minutos.

