A notícia começou a circular nas redes sociais pouco depois de a gala de 'Big Brother Famosos' ter começado, porém apenas no final da mesma foi confirmada em direto: morreu a mãe de Mário Jardel, um dos concorrentes ainda em concurso no reality show.

Com enorme emoção, Cristina Ferreira explicou no fim da emissão que esta foi um gala particularmente difícil, não só devido a toda a polémica com Bruno de Carvalho, mas também pelo facto de a família do antigo jogador de futebol lhe ter comunicado antes do início do formato esta triste notícia.

Foi, explicou a apresentadora, por opção da família que a notícia apenas foi comunicada publicamente naquele momento. Tal como foi a família a decidir que seriam os próprios que, após a gala, iriam à casa falar com Mário Jardel sobre o que aconteceu. Este momento terá acontecido logo após o final da gala.

