A TVI está em festa. Dias depois de ter completado 31 anos de emissões, o canal celebra o regresso à liderança das audiências, cinco anos depois da última vitória.

Em cima da meia-noite foi feita uma publicação a registar o feito, ainda que de manhã, também no Instagram, o canal tenha voltado a pronunciar-se.

"Em mês de aniversário, a TVI é a televisão mais vista de Portugal, alcançando a liderança total das audiências", refere em primeiro lugar a nota.

"Temos a nossa ficção, o nosso entretenimento e a nossa informação no topo da sua preferência. Obrigado! Hoje como sempre, temos tudo a ver", conclui a estação na legenda de várias conquistas do mês que começam com a frase "a televisão mais vista de Portugal".

Recorde-se que também Cristina Ferreira já reagiu à liderança das audiências, conforme lhe demos conta anteriormente.