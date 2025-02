Emmett J. Scanlan e Ashley Taylor Dawson, estrelas de 'Hollyoaks', envolveram-se no que parecia ser uma 'discussão' no 'lado de fora' dos TV Choice Awards, na noite de segunda-feira.

Emmett J. Scanlan foi visto a agitar os braços em frente a Ashley Taylor Dawson, como relata o Daily Mail. Jacob Roberts, que também integra 'Hollyoaks', foi visto perto dos colegas de profissão durante a 'conversa'.

Não se sabem as razões para a alegada 'discussão'. No entanto, as imagens não tardaram a serem divulgadas pela imprensa internacional.