Portugal acordou hoje com a notícia de que Nuno Lopes terá de responder em tribunal perante a acusação de que drogou e violou A.M. Lukas, uma guionista norte-americana que com ele se cruzou na quinta edição do Festival de Cinema de Tribeca, em 2006.

O ator português é amplamente conhecido no nosso país, tendo sido premiado em diversas ocasiões, e até lá fora já teve a oportunidade de brilhar, com as participações na série 'White Lines', da Netflix, e nos filmes 'O Grande Circo Místico' e 'São Jorge', entre outros. No entanto, o nome artístico A.M. Lukas era, até hoje, desconhecido por cá.

A norte-americana, de 41 anos, tem como nome real Anna Martemucci e no seu currículo destacam-se as curtas-metragens 'Hollidaysburg' e 'One Cambodian Family Please for My Pleasure'. Como atriz, já integrou os elencos de 19 filmes

Anna tem ascendência checa e italiana e é neta de Jan Lukas, personalidade bem conhecida na Chéquia, mais precisamente pelo trabalho desenvolvido na área da fotografia. Durante toda a sua vida, a cineasta passou por diversas cidades universitárias americanas e ainda viveu em Roma, Itália, Praga, República Checa, de acordo com a informação que consta no seu perfil de IMDB.

Para além da sétima arte, A.M. Lukas teve ainda uma experiência como modelo, "ao ajudar designers a construir suas roupas em Nova Iorque, Los Angeles, Xangai e Hong Kong, para marcas como Marc Jacobs, Vera Wang, The Gap, J. Crew e Madewell".

Anna Martemucci esteve numa relação com o produtor cinematográfico Victor Quinaz entre 2011 e 2014, mas, atualmente, não se sabe se a realizadora mantém alguma compromisso amoroso. Identifica-se com o género não-binário e nas redes sociais não perfis visíveis.

