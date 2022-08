Todos os pormenores do casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida foram revelados na emissão desta terça-feira, dia 23 de agosto, do 'Dois às 10'.

Cláudia Teixeira, a organizadora do evento, esteve no programa da TVI para contar os detalhes da cerimónia, que aceitou realizar de imediato. "Disse logo que sim", atirou, explicando de seguida que a maior dificuldade é "conciliar o que os noivos gostam" com "o que é possível".

Cláudia garantiu que Bruno de Carvalho é "super romântico" e, por essa razão, fez questão de casar no dia 2 de setembro, recusando-se assim a alterar a data. "A data não dá para mudar porque foi no dia 2 que nos conhecemos. Portanto, eu não prescindo do dia 2", terá dito o ex-presidente do Sporting, citado pela organizadora do casamento.

Já Liliana Almeida fez questão de que a flor pampa grass fosse a principal temática do casamento, um pormenor que se tornou dessa forma o protagonista dos convites e das imagens gráficas do evento.

Ainda sobre o convite, entre vários detalhes pode ler-se que o 'dress code' pedido é boho chic e que o casamento irá ter lugar na quinta Solar do Paço, no Algarve, a partir das 16h.

No que diz respeito à ementa, o casamento de Bruno de Carvalho e Liliana vai contar com um creme de abóbora aromatizado com trufa como entrada, filete de dourada com ratatouille de legumes como prato de peixe, lombo de novilho com molho de rúcula e pesto vermelho como prato de carne e, para sobremesa, uma panacotta de groselha e molho de manjericão.

A música escolhida para a entrada de Liliana foi "um dos poucos pedidos da noiva", garante Cláudia Teixeira. Será cantada por Andrea Soares, grande amiga e madrinha de casamento da ex-concorrente do 'Big Brother Famosos'.

Andrea também marcou presença no 'Dois às 10', onde anunciou que ficou responsável pela realização dos brindes que serão entregues aos convidados, uns porta-chaves feitos em macramé para os adultos e umas pulseiras de missangas para os mais novos.

Relativamente ao bolo, foi revelado que será diferente do que é conhecido como o formato clássico e que vai contar com chocolate, como pediu Bruno de Carvalho, e um outro pormenor frutado, escolha da Liliana.

Cláudia Teixeira disse ainda que há cerca de 40 pessoas a trabalhar diretamente para este evento, havendo ainda perto de 200 que estão indiretamente associadas.

