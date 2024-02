O príncipe Harry deverá estar nas bancadas do Allegiant Stadium na noite do próximo domingo, recinto desportivo que receberá a edição de 2024 do Super Bowl.

O duque de Sussex apareceu de surpresa no evento NFL Honors ontem, dia 8 de fevereiro, e entregou o prémio de Atleta do Ano a Cam Heyward, jogador do Pittsburgh Steelers.

De acordo com fontes próximas, citadas pelo Mirror, tudo faz crer que Harry vai assistir ao jogo de todas as decisões do campeonato de futebol americano, tal como aconteceu em edições anteriores.

Vale lembrar que Harry voltou para os Estados Unidos da América depois de ter tido um curto encontro com o pai, o rei Carlos III. Ao todo, Harry passou cerca de 24 horas em Londres.

