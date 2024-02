O príncipe Harry fez uma aparição especial no NFL Honors na noite desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, para entregar o prémio Walter Payton NFL Man of the Year ao jogador do Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward.

"Tudo o que vocês fazem dentro e fora do campo é verdadeiramente notável", disse Harry antes de entregar o prémio.

"Vocês são modelos para milhões de pessoas pela forma como se comportam. Este prémio final - a maior honra - tem como objetivo servir a comunidade. E há um homem especial a quem gostaríamos de prestar homenagem, um jogador que vai além e cujo extraordinário compromisso em ajudar os outros é um reflexo de sua própria história", continuou o príncipe, entregando depois o prémio ao atleta.

Esta foi a primeira vez que o príncipe apareceu em público após ter viajado para Londres para visitar o pai, o rei Carlos III, que anunciou esta semana que sofre de cancro.

