Jessica Athayde voltou recentemente das férias em Bali, na Indonésia, onde esteve na companhia do filho, Oliver, e do pai do menino, Diogo Amaral. Agora é tempo de desfazer as malas e arrumar tudo, como contou a atriz.

Através das redes sociais, Jessica Athayde mostrou a casa completamente desarrumada, explicando aos seguidores aquilo que iria lavar em casa e aquilo que iria enviar para ser lavado por uma empresa.

De seguida, já na sala, a artista mostrou mais detalhes da desarrumação, onde é possível ver roupas e brinquedos espalhados.

