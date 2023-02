Joana Figueira tem utilizado o Instagram nos últimos meses para se mostrar insatisfeita com algumas situações com as quais se tem cruzado.

Esta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a atriz voltou às plataformas digitais para fazer um novo desabafo.

"A falta de cor nos dias que correm", começou por escrever Joana, antes de abordar temas sensíveis.

"Gente sem casa para viver. Gente a passar fome. Um SNS que não cuida da saúde de quem dele precisa. Tantos tantos trabalhadores a cumprirem os seus deveres sem direitos dignos pelo que fazem. Mulheres a serem agredidas e mortas pelos maridos. Crianças a serem abusadas por vermes em quem estavam a confiar. Para que foi feita uma declaração universal dos direitos humanos? A mim, só me apetece chorar e ando a ver a vida a preto e branco. Um dia bom para quem conseguir", completou a artista, de 51 anos.

Veja abaixo a publicação em causa:

