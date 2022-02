Gonçalo Quinaz vê-se envolvido numa nova polémica. A história foi revelada por Iara Dias na respetiva conta de Instagram, na qual a jovem faz diversas acusações ao ex-jogador de futebol, inclusive o facto de ter sido "pressionada" para abortar de um filho deste.

"Começou no dia 6 de setembro quando o Gonçalo me mandou mensagem a convidar para ir ter com ele. Eu aceitei, caso fosse com uma amiga. Lá fui eu ter com ele, começamos a estar juntos, e com 4/5 dias eu convidei-o para viajarmos para o Dubai (onde paguei tudo). A única coisa que ele pagou foi a bagagem", explica.

"Quando chegamos ao Aeroporto de Lisboa, a empregada dele (Cláudia) ligou-me a perguntar como é que se apagava o Instagram, porque a Renne estava a publicar fotografias com o Gonçalo e não queriam que estragasse a nossa viagem", adianta, referindo que na altura pensava que Renne era a ex-namorada de Gonçalo, o que na realidade era mentira.

"Fizemos o chek-in e lá fomos fazer escala em Amesterdão. Quando chegamos o Gonçalo disse que a Renne não parava de mandar mensagens e de ligar, então tinha de se afastar de mim para atender, porque se ela soubesse que ele estaria a viajar com outra mulher iria acabar com a vida", adianta.

"Quando chegamos ao Dubai, o Gonçalo começa a ficar stressado e a descarregar em mim todo esse stress, porque dizia que a Rennne o estava a ameaçar por ele ter viajado para o Dubai com uma mulher. O Gonçalo começou a ser bruto na forma de falar comigo, controlador", lamenta.

"Que fique claro que foi a pior viagem da minha vida, com uma pessoa controladora, manipuladora, que só me insultava, só falava mal comigo, só me faltava ao respeito", evidencia.

"Dia 26 de setembro voltamos para Portugal. Eu fui para casa e o Gonçalo supostamente também iria, porque no dia a seguir tinha CMTV e queria descansar, porque tinha de acordar cedo. Mas a verdade é que não foi, o Gonçalo foi ter com a Renne, a suposta ex-namorada dele, porque era o aniversário dela", diz ainda, dando assim conta das constantes traições por parte de Quinaz.

"Dia 20 de outubro descobri que estava grávida. Entro em pânico, pois no momento não estava à espera de receber tal notícia e o Gonçalo só me pôs mais stressada! Porque na verdade o senhor não queria ter responsabilidades com mais um filho, sendo que a Renne também estava grávida e ele dizia que o filho era dele e nem quis saber dela", conta.

"Nem ele, nem a família dele, se deram ao trabalho de perguntar se ela estava bem ou se precisava de alguma coisa. (...) Passadas três semanas, o Gonçalo notou que o meu peito estava inchado e que eu estava a ficar com barriguinha, então decidiu que eu tinha de fazer dois testes de gravidez à frente dele e da mãe, e eu fiz. Foi positivo! (...) Naquele momento fiquei sem saber o que fazer, pois o Gonçalo, mais uma vez entrou em stress e a mãe dele também e ambos fizeram-me imensa pressão para que eu abortasse e fizeram também jogo psicológico", acusa.

“Tive basicamente um dia para pensar o que queria fazer, e comecei a pensar que queria ter o bebé, pois estava muito confusa, mas tinha a certeza de que o queria… Mas com a pressão da mãe dele, dele, com o jogo psicológico e manipulação de ambos acabei por ter de abortar!”, explica.

"Aqui está para que vejam que sim, conheci os seus filhos, e que ele nunca assumiu nada por andar com as três ao mesmo tempo: Renne, a Jéssica e eu! Nem depois do aborto ele ou a mãe dele se preocuparam em saber se eu precisava de alguma coisa", diz, por fim.

Conheça a história completa nas imagens presentes na galeria.

Leia Também: Helena Isabel Patrício insultada após jantar com Gonçalo Quinaz