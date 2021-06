Helena Isabel Patrício foi alvo de mensagens de ódio depois de ter jantado a sós com Gonçalo Quinaz. Os dois ex-concorrentes do 'Big Brother - Duplo Impacto' tinham-se aproximado dentro do reality show, mas o romance entre o ex-jogador de futebol e Jéssica Nogueira acabou por afastá-los.

Quinaz terminou há poucos dias o namoro com a jovem e, a par das acesas polémicas com a 'ex', decidiu voltar a aproximar-se da jurista. Os dois desfrutaram de um jantar, que Helena frisa se ter tratado de um momento comum entre dois amigos.

Contudo, não conseguiu evitar algumas reações mais desagradáveis e até insultuosas. Como partilhou nas Instagram Stories, foi arrasada por internautas que a acusaram de "não ter amor próprio".

