O namoro de Gonçalo Quinaz e de Jéssica Nogueira chegou ao fim e a avaliar pelas mais recentes publicações feitas por ambos nas respetivas contas de Instagram, é caso para dizer que não acabou da melhor maneira, pelo contrário.

Depois de Jéssica ter denunciado que vivia numa "relação de ameaças e medo", eis que Quinaz fez questão de responder à letra, contando o seu lado da história.

"Acabam de me mandar um story feito e escrito por uma mentirosa compulsiva, tal como o próprio texto o indica... ainda este fim de semana estivemos (...) com os meus filhos. Ontem almoçámos com os meus filhos e o meu pai, tenho várias testemunhas que nos viram juntos e super bem", explica.

"De um momento para o outro surge uma viagem para o Porto, que diz que tem de ir com urgência pois tem de ir registar a marca, etc, mas diz-me para eu ficar que vai estar com uma amiga e que essa amiga a vai buscar à estação. Fui eu que a levei à estação, almoçámos juntos e ainda me pediu para irmos juntos na quarta-feira para o Algarve, juntamente com a dita amiga", continua.

Entretanto, esgrima: "Tudo o que está a dizer que aconteceu no comboio, [de ser] perseguida, é tudo falso! É normal sermos fotografados ou até pedirem-nos fotos, o problema é que ao ter chegado ao Porto, falo com ela a sair do comboio e diz que vai entrar no carro da amiga, que curiosamente a amiga era o seu ex-namorado [Pedro Alves]".

Gonçalo explica que tiraram fotografias a Jéssica Nogueira e Pedro Alves juntos e que quando esta se apercebeu que Quinaz as tinha recebido, inventou toda a história de ter sido perseguida. "Tenho provas de tudo, não só disto, como de uma outra história que inclusive até um áudio tenho onde mostra bem o calibre da pessoa em questão", nota ainda.

Mensagem deixada por Gonçalo Quinaz nas redes sociais© Instagram - Gonçalo Quinaz

Quinaz vai mais longe e chega mesmo a mostrar a mensagem que recebeu de Jéssica quando chegou ao Porto.

Mensagem enviada por Jéssica Nogueira a Gonçalo Quinaz quando chegou ao Porto© Instagram - Gonçalo Quinaz

"Aquando da 'fuga' da relação que, segundo a dita, o não era e eu desconhecia, depois de entrar no comboio, esta foi a mensagem enviada para quem 'tão mal a 'tratou'. Ficou mais uma das muitas provas dos maus tratos, perseguições e afins! Na verdade existiram, mas no sentido oposto, sendo eu o saco de 'pancada'".

