Jéssica Nogueira deixou os fãs de queixo caído com uma série de acusações a Gonçalo Quinaz que davam conta de que teve de "fugir" para terminar "uma relação de ameaças e mentiras". As polémicas declarações levaram o antigo jogador de futebol a reagir, chamando Jéssica de "mentirosa compulsiva", e deixaram as redes sociais em alvoroço.

Na sequência de todo o burburinho, a ex-concorrente do 'Big Brother' regressou à sua página de Instagram para mostrar que superou as desavenças com o ex-namorado e que viveu um dia de emoções fortes.

"Finalmente consegui. Hoje é um dia para celebrar por muitas coisas que aconteceram - uma se calhar um pouco menos [feliz]. Mas consegui concretizar um dos meus maiores sonhos e estou super feliz. Brevemente vocês vão ter novidades", afirmou.

Pensa-se, portanto, que após o término, Jéssica Nogueira está agora dedicada aos desafios profissionais.

