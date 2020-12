Um novo perfil de Travis Scott na Forbes revelou os milhões que o artista tem somado com parcerias. E, de acordo com o Page Six, a revista Money afirma que este está prestes a arrecadar cerca de 100 milhões de dólares (mais de 80 milhões de euros) este ano.

O rapper ganha cerca de "dez milhões por ano ou mais" com o negócio com a Nike, que produz uma linha de ténis Nike x Travis Scott.

Além disso, ganhou cerca de 20 milhões com um acordo com a empresa de jogos Epic, que exibiu uma performance digital do artista no jogo 'FortNite'.

Houve também um acordo com a Playstation que rendeu bastante dinheiro, entre outros negócios que o levam no bom caminho para chegar aos 100 milhões de dólares.

