Afinal, Travis Scott não excluiu a sua página de Instagram, este fim de semana, por causa dos comentários sobre o fato de Halloween. Recorde-se que o rapper vestiu-se de Batman, mas a cor do conjunto foi o que mais despertou a atenção porque em vez de ser preto, era castanho.

De acordo com o que uma fonte disse ao Page Six, o artista não deixou a rede social após os comentários sobre o fato, mas sim porque quer "focar-se na família", especialmente na filha, Stormi, de dois anos, fruto da relação com Kylie Jenner. Esta é uma decisão temporária.

"O Halloween não teve nada a ver com isso”, disse a fonte. “Ele está a concentrar-se na família e no seu bem-estar, e quer influenciar os fãs a fazerem o mesmo, em vez de se deixar levar pelas redes sociais”, acrescentou.

Mas não ficou por aqui e destacou a importância do rapper se afastar agora do mundo virtual, especialmente durante "um momento tão crítico no mundo",

