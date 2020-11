Travis Scott mostrou numa publicação, este sábado, que se vestiu de Batman para festejar o Halloween. No entanto, a cor do fato deu muito que falar. Em vez do preto, o rapper surgiu com um fato castanho.

No Twitter, muitos internautas comentaram o disfarce do artista, dizendo que o mesmo se parecia mais com um inseto.

Após as reações, a página de Instagram do rapper deixou de estar disponível. Mas antes de sair da rede social, partilhou um pequeno vídeo onde aparece a caminhar para junto do fato de Halloween, imagens que foram também destacadas na página de Instagram Worldstar.Veja abaixo:

