Travis Scott atuou pela primeira vez em público desde a tragédia no Festival Astroworld. O rapper subiu ao palco no Grande Prémio de Miami, evento de Fórmula 1, na noite de sábado.

De acordo com o Page Six, a multidão "foi à loucura" quando o artista começou a cantar o tema 'Antidote'.

Travis Scott cantou outras músicas como 'Highest in the Room', 'Pick Up The Phone', 'Goosebumps' e 'Sicko Mode'.

"A multidão estava a cantar as letras das suas músicas", disse uma fonte ao Page Six. Sabe-se ainda que o rapper atuou durante cerca de 45 minutos.

Leia Também: Kylie Jenner em (raras) fotos românticas com Travis Scott