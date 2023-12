Travis Scott adiou, horas antes, o espetáculo que ia realizar em Chicago na noite de sexta-feira. Uma decisão de 'última hora' que deixou vários fãs furiosos.

De acordo com o Page Six, foram muitas as críticas feitas ao rapper através das redes sociais, sobretudo de fãs que já estavam a caminho do concerto. "Porque é que não avisaste antes?", questionou um seguidor.

Houve até quem comentasse que percorreu "cinco horas" de viagem até ao United Center, onde o artista iria realizar o espetáculo. O adiamento do concerto foi comunicado pelos responsáveis do local.

"O espetáculo de Travis Scott no United Center agendado para esta noite foi adiado", adiantaram. "Todos os bilhetes adquiridos anteriormente são válidos para a nova data", informaram ainda.

Mais tarde, o rapper recorreu à rede social X (antigo Twitter) para informar que estava preso num avião e esse foi o motivo para o cancelamento. "Estive 24 horas numa pista de descolagem", disse, afirmando que estava pronto para subir ao palco, mas agora vai ter que esperar até janeiro.

