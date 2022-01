Travis Barker assinalou, pela segunda vez, o 16.º aniversário da filha, Alabama, no Instagram.

Esta sexta-feira, o baterista dos Blink-182, de 46 anos, publicou uma carinhosa fotografia em que aparece à frente de uma árvore de Natal com a jovem, fruto da relação terminada com Shanna Moakler. "Feliz aniversário. Amo-te muito, Alabama", pode ler-se na legenda do registo.

Como relata a People, a publicação de Travis Barker chega algumas semanas depois do aniversário da filha, que completou mais um ano de vida na véspera do Dia de Natal, 24 de dezembro.

Na altura, o músico partilhou uma fotografia nas stories da sua página de Instagram onde mostrava a casa decorada a rigor em homenagem ao Natal e ao aniversário da jovem, com direito a balões onde se podia ler: "BAMA 16".

A noiva do artista, Kourtney Kardashian, também partilhou, na altura, nas stories da sua página de Instagram, uma fotografia da jovem com a filha da celebridade, Penelope.

