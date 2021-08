Travis Barker viajou pela primeira vez de avião depois do trágico acidente em 2008.

De acordo com o TMZ, o músico e a namorada, Kourtney Kardashian, voaram até Cabo San Lucas no sábado.

As imagens mostram o casal a deixar Los Angeles no jato particular da irmã de Kourtney, Kylie Jenner, e também é possível ver o mesmo na chegada ao México. Sabe-se ainda que Kris Jenner e Cory Gamble também estavam a bordo.

De recordar que, em 2008, Travis Barker estava a viajar de avião quando o mesmo começou a arder. Um incidente que matou dois pilotos, além do assistente e segurança do músico. Barker e Adam “DJ AM” Goldstein sobreviveram com queimaduras graves.

