A novela 'das nove' da Globo, 'Travessia', não tem conseguido desapegar-se das críticas desde a sua estreia, a 10 de outubro do ano passado.

A trama, que conta com a portuguesa Noémia Costa no elenco, não é consensual e há muitos espectadores que apontam falhas à autora, Glória Perez.

A escritora tem tentado defender a obra e no Twitter não desiste de apresentar argumentos nesse sentido. Quando uma seguidora lhe diz que "as situações se repetem", Glória decide responder da seguinte forma: "Qual foi a novela que você assistiu em que as situações não se repetem mais do que uma vez? Pergunto com o maior carinho".

A Globo já viveu melhores dias no que às audiências diz respeito, com 'Travessia' a ser apontada como uma das principais responsáveis. Ainda assim, há quem defenda a novela e os resultados obtidos pela mesma.

"A novela está pontos acima do jornal e acima do 'Big Brother Brasil', muito estranho culparem a novela, chega a ser surreal sendo que 'Travessia' dá mais audiência que os dois, na verdade, a novela se sustenta sozinha sem culpar ninguém", escreve uma cibernauta no Twitter, com Glória a responder: "É isso".

Mesmo com tudo o que tem sido dito, a novela mantém-se de pé e o fim das gravações está previsto acontecer apenas em maio, altura em que Noémia Costa acredita voltar a Portugal.

