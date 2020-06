Para Rui de Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira foi dia de trabalhos no campo.

A cuidar do monte do casal no Alentejo, Rui esteve dedicado a arrumar fardos de feno e partilhou imagens da tarefa com o companheiro.

Com isto, o apresentador da TVI partilhou com os seguidores por vida das redes sociais.

Ora veja.

