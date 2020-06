Esta semana, Manuel Luís Goucha presenteou os fãs com um vídeo onde mostrava algumas obras que estão a ser feita no seu monte alentejano, em Monforte. O objetivo, conforme revelou, será criar um cantinho especial onde arrumará a grande maioria dos seus livros.

No entanto, e vendo a gravação, alguns seguidores do apresentador não deixaram de o chamar a atenção para uma questão de segurança: a alegada falta de máscaras de proteção.

Perante a preocupação, Rui Oliveira esclareceu: "Eu estava fora do monte, e a cada vez que se cruzavam comigo por algum motivo todos tínhamos as máscaras colocadas, seguindo as recomendações".

Ou seja, não foram ignoradas quaisquer regras de higiene.

