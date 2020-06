Manuel Luís Goucha aproveitou o fim do confinamento social para colocar em prática um plano que andava a adiar há algum tempo: fazer obras no seu monte do Alentejo com vista a conseguir um cantinho especial em sua casa.

Pronto a partilhar os seus planos com os seguidores, o apresentador publicou um vídeo, gravado pelo seu marido, Rui Oliveira, que vive no monte, onde mostra como estão a correr as obras.

"Cenas do monte: era um quarto, foi sala de maquilhagem para as gravações do programa 'Monte do Manel' e dentro de semanas será uma biblioteca para onde levarei grande parte dos meus livros", pode ler-se na legenda das imagens.

Leia Também: Goucha revela combinação que fez com a mãe para quando ela morrer