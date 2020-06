Manuel Luís Goucha recebeu no programa 'Você na TV', da TVI, Joaquim Sousa Martins, que numa entrevista emotiva acabou por revelar que o seu pai morreu há apenas três dias.

A conversa seguiu carregada de emoção e com o jornalista a explicar que decidiu comparecer no programa como forma de homenagear o seu pai. Declarações que fizeram o apresentador das manhãs recordar a combinação que fez com a sua mãe.

"Quando a minha mãe morrer, se porventura eu estiver a fazer um programa da manhã, como este, ela não quer que eu pare", conta Goucha, explicando que este é um acordo que fez com a progenitora há já vários anos.

"Sabes que eu tenho isso combinado com a minha mãe há muitos anos, não sei se depois conseguirei na prática concretizar", acrescenta, lembrando num tom mais leve: "A minha mãe diz que vai morrer desde os 49 anos, já vai com 97".

