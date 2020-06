Rui, o pastor que fez sucesso como concorrente da nova edição do programa 'Big Brother 2020', esteve esta terça-feira pela segunda vez no programa 'Você na TV'. Depois de uma primeira visita para falar sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país, Rui regressou agora para ver dois dos seus maiores desejos serem realizados.

Fã do estilo de Manuel Luís Goucha, o concorrente do reality show da TVI pediu ao apresentador, na sua primeira visita ao programa da manhã, para que lhe oferecesse um dos seus casacos.

Sempre solidário, Goucha quis concretizar este desejo oferecendo não um mas sim quatro dos seus casacos.

"Muito obrigado, a sério. Muito obrigado por me ter oferecido os casacos", reagiu Rui, visivelmente emocionado com a surpresa.

Por fim, a concretização do seu segundo desejo: tocar uma música com o cantor Augusto Canário. Surpreendido pelo músico, Rui ficou de brilho no olhar ao protagonizar uma desgarrada com o seu grande ídolo.

