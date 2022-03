Manter uma carreira ativa em Hollywood e ser uma mãe presente pode ser um enorme desafio e a atriz Morena Baccarin não esconde que a realidade é dura.

Em declarações ao Page Six, durante a gala da National Board of Review, esta terça-feira, a atriz de 'Homeland' confessou que "é um desastre o tempo todo" ao tentar conciliar os dois campos da sua vida.

Em tom de brincadeira, deu ainda o exemplo de que demorou algumas horas a preparar-se para a gala porque a filha queria estar ao seu colo a comer um pepino.

Morena Baccarin é mãe de três crianças: Arthur, de um ano, e Frances, de quatro, frutos do casamento com Ben McKenzie, e Julius, de novo, do seu primeiro casamento.

