Depois de, no verão de 2020, com a saída inesperada de Cristina Ferreira da SIC, Diana Chaves e João Baião terem formado dupla para a apresentação do 'Casa Feliz', a relação de amizade entre ambos tem-se mostrado cada vez mais sólida.

Ainda esta quarta-feira Diana Chaves fez uso das redes sociais para revelar o seu carinho pelo companheiro televisivo. "Tenho muita sorte", escreveu na legenda de uma foto do programa de hoje.

Pela caixa de comentários, os seguidores deixaram claro que Diana e João foram uma das duplas mais adoradas da televisão nacional.

