Enquanto Maria Botelho Moniz está ausente da televisão por viver agora uma das fases mais marcantes, a maternidade, Cristina Ferreira tem estado junto de Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da TVI.

E foi precisamente para falar destes dias a trabalhar novamente ao lado do colega e amigo que a apresentadora partilhou uma mensagem no Instagram.

"As manhãs serão sempre conforto. Trabalhar ao lado do Cláudio Ramos é verdadeiramente entusiasmante. Nunca se sabe o que vem dali. É leve e feliz a dupla. Depois juntam-se os convidados", começou por dizer esta quarta-feira, dia 22 de novembro.

"Hoje todos tinham o amor e a superação inscritos na pele. As pessoas. Faziam-me falta", completou.

De recordar que Maria Botelho Moniz anunciou que foi mãe pela primeira vez no passado fim de semana, fruto do noivado com Pedro Bianchi Prata. Quando terminar a licença de maternidade, a apresentadora irá regressar às manhãs da TVI.

