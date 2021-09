Já foi para o ar o primeiro episódio do 'Sexo com Sentido' de Beatriz Gosta, e o primeiro convidado foi Toy.

Um momento que levou o artista a falar abertamente sobre as relações sexuais, tendo recordado que perdeu a virgindade aos 12 anos com uma mulher que tinha cerca de 30 anos.

“Perdi a virgindade penso que aos 12 ou 13 anos. Foi uma situação interessante. Eu toco viola e canto... E tenho um tio que era gerente de um banco, na altura, e tinha uns clientes. Ele disse para ir com ele cantar à Pousada de São Filipe e para trazer a guitarra. Fomos para lá, estava tudo com os copos, e estava uma espanhola solteirona, para aí com 30 anos. E foi aí que aconteceu”, contou.

Durante a conversa, o cantor destacou ainda que "sempre foi sexualmente muito ativo". "Hoje em dia tenho 58 anos e sou sexualmente ativo. Quando se tem a parceira ou o parceiro certo, a coisa funciona bem. Tenho de fazer amor todos os dias. Se não fizer ando mal disposto", partilhou.

Veja abaixo o episódio completo:

