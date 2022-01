"Estou aqui, infelizmente, para dar uma má notícia", é desta forma que Tony Carreira dá início a um vídeo onde anuncia que está infetado com Covid-19.

O músico descobriu que estava positivo horas antes de embarcar para França, onde ia atuar nos próximos dias.

"Infelizmente contraí Covid-19, estou infetado, soube há minutos e, lamentavelmente e com muta tristeza, não poderei dar esses concertos", revela, explicando que não irá atuar no Zenith D'Orleans e no L'Olympia, de Paris, a 21 e 22 de janeiro.

