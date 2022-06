Foi na Bica, local escolhido para gravar o videoclipe da música 'A minha Lisboa', que Cláudio Ramos esteve à conversa com Tony Carreira, na manhã desta segunda-feira, 13 de junho, no 'Dois às 10', da TVI.

Um tema que está presente no último disco do cantor, 'Recomeçar'. "Não sou suspeito, não sou de Lisboa, e é a cidade pela qual me apaixonei. Adoro Lisboa", disse o artista ao falar da referida canção.

No decorrer da conversa, Tony Carreira acabou por falar da neta, Beatriz, mostrando-se um avô 'babado'. "É uma criança muito alegre, muito bem disposta, muito bonita, mas eu sou suspeito", disse.

