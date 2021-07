Tony Carreira vai voltar a subir ao palco, esta sexta-feira, 23 de julho, no Casino Estoril. Este é o primeiro concerto do artista depois da morte da filha, Sara Carreira, que partiu em dezembro do ano passado.

No Instagram, horas antes do grande momento, o artista publicou uma fotografia a preto e branco, onde aparece de costa na sala de espetáculos. "Até já", escreveu na legenda do registo.

Após a publicação, recebeu várias mensagens de apoio e carinho. Veja abaixo todas as reações.

Leia Também: "É um dia especial". Neta em concerto de Tony Carreira pela 1.ª vez