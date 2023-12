Tony Carreira foi um dos convidados da 'Missão Continente', uma emissão especial da TVI transmitida esta quarta-feira, 20 de dezembro, na TVI.

Enquanto falava sobre a sua carreira, Manuel Luís Goucha - que entrevistava o cantor na companhia de Maria Cerqueira Gomes - questionou: "Um artista, se tiver com as suas faculdades, só tem de sair do palco no último dia da vida, não é?".

"É verdade, mas o último dia da vida nunca sabemos quando é. Mas eu percebo...", refletiu Tony.

Na mesma conversa, o artista revelou uma decisão que tomou inspirado pela filha, Sara Carreira.

