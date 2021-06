Tony Carreira já foi submetido a um cateterismo e está estável, em observação. O artista de 57 anos sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira e foi internado de urgência no Hospital de Faro, no Algarve. O cantor e empresário, que após a morte da filha mais nova, Sara Carreira, no passado dia 5 de dezembro, num trágico acidente de automóvel na A1, tem vivido momentos difíceis, como assumiu publicamente em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, preparava-se para regressar aos palcos dentro de um mês.