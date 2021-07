Já foram muitos os artistas, portugueses e estrangeiros, que fizeram questão de mostrar aos fãs o momento em que foram vacinados contra a Covid-19. No Brasil, por exemplo, já são dezenas as figuras públicas que destacaram este dia único, como fez agora Sabrina Sato.

No Instagram, a apresentadora brasileira publicou três imagens que marcam a sua ida ao centro de vacinação.

"Essa vacina, eu tomo por mim, pela minha filha, pelos meus pais, pelo meus irmãos, meu marido, pelos meus sobrinhos, pelos meus fãs e por todos os brasileiros", começou por escrever na legenda das fotografias.

"Tomo vacina por respeito a quem não teve essa oportunidade e por respeito a quem perdeu alguém que amava. Tomo a vacina porque acredito e valorizo a ciência. Tomo a vacina sabendo que ainda preciso seguir com os cuidados básicos, como lavar as mãos e usar máscaras. Tomo a vacina sabendo que com todas as pessoas a informarem-se corretamente, valorizando a ciência e com cada um a fazer a sua parte, conseguiremos superar essa pandemia", completou.

