Tom Holland decidiu tirar um ano para descansar do mundo da representação depois de ter vivido um período mais 'intenso' com o seu último trabalho.

O ator britânico, de 27 anos, é a estrela da nova minissérie da AppleTV, 'The Crowded Room', que estreia esta semana.

Depois de dois anos preenchidos com muito trabalho, tendo também feito filmes de grande sucesso, 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa' e 'Uncharted', agora Tom está decidido a ficar afastado dos holofotes.

"Agora vou tirar um ano de folga, e isso é resultado de como esse trabalho foi difícil", disse o ator ao ExtraTV, referindo-se a 'The Crowded Room', onde interpreta Danny Sullivan e também cumpriu funções enquanto produtor.

"Ser produtor, lidar com os problemas do dia a dia que fazem parte de qualquer set de filmagem, acrescentou um nível extra de pressão. Mas eu gostei", partilhou, não deixando de confessar, no entanto, que acabou por "quebrar" e precisa agora de uma "pausa".

Tom - que mantém uma relação com Zendaya - já tinha tirado uma semana de descanso quando terminou o mais recente projeto para ficar "sem fazer nada" no México. Mas agora quer um período mais longo de férias.

