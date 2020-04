Tom Hanks, Stephen Colbert e Darren Criss foram alguns dos nomes muito conhecidos que homenagearam Adam Schlesinger. O músico da banda Fountains of Wayne morreu esta quarta-feira, 1 de abril, em Nova Iorque, após ser infetado com COVID-19. Tinha 52 anos.

Tom - que recentemente também lutou contra o novo coronavírus - trabalhou com Adam nos anos 90 e começou por fazer referência a essa mesma altura numa publicação que fez no Twitter.

"Não haveria Playtone [produtora criada por Tom Hanks e Gary Goetzman em 1998] sem Adam Schlesinger, sem 'That Thing You Do!'", começou por escrever.

De referir que Adam levou para casa três prémios Emmy e um Grammy, e foi ainda nomeado para um Óscar por 'That Thing That You Do', tema escrito para 'Tudo Por Um Sonho', filme de Hanks, de 1996.

"Perdeu a batalha contra a COVID-19. Terrivelmente triste", acrescentou Tom Hanks no seu tweet.

Por sua vez, o apresentador Stephen Colbert, que também trabalhou várias vezes com o músico, disse: "Fiquei muito triste por saber da morte de Adam Schlesinger por causa da Covid-19. Do espetáculo de Dana Carvey ao 'A Colbert Christmas Special', ele foi um grande (e paciente) e talentoso artista com quem tive a sorte de trabalhar. Paz".

Já a estrela de 'Glee', Darren Criss, começou por referir que a carreira de Adam sempre foi uma "grande fonte de inspiração", elogiando o trabalho do músico.

De seguida, lamento o facto de nunca ter conhecido pessoalmente o artista.

"Muito obrigado Adam Schlesinger pelas tuas músicas incríveis", acrescentou.

