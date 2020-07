Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, foram as primeiras estrelas internacionais infetadas com a Covid-19. Em março, durante uma viagem à Austrália, o casal adoeceu e acabou por receber tratamento para o novo coronavírus no país. Passadas duas semanas, regressaram aos Estados Unidos, onde residem, para junto dos restantes familiares.

Quatro meses após a dura experiência de serem contagiados pela doença que deixou o mundo em suspenso, o ator chamou a atenção para o facto do vírus ter "diferentes reações" e quais foram as do casal.

"A minha mulher perdeu o paladar e o olfato, tinha náuseas duras, febre muito mais alta do que eu. Eu só sofri dores no corpo, estava sempre cansado e não me conseguia concentrar em nada por mais de 12 minutos", contou em entrevista ao The Guardian.

Por fim, realçou ainda a importância de cumprir os passos básicos mas essenciais na prevenção contra o vírus: "Usem máscara, pratiquem o distanciamento social e lavem as mãos".

Leia Também: "Deviam ter vergonha", diz Tom Hanks a quem não usa máscara