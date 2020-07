Foi em março que Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, revelaram que estavam infetados com o novo coronavírus. O casal foi dos primeiros famosos a confirmar o diagnóstico e agora o ator decidiu deixar um recado a todos os que não querem usar máscara perante a pandemia.

Atualmente, os EUA estão divididos pelos que seguem as recomendações e usam máscara facial em público e os que se recusam a usar o equipamento de proteção.

Por isso, Tom, de 63 anos, partilhou a sua opinião sobre o uso das máscaras durante a conferência de imprensa do novo filme da Apple TV +, 'Greyhound', afirmando que acredita que o uso do equipamento é uma coisa "básica" e que todas as pessoas deveriam usá-las para impedir a propagação do vírus.

"Realmente, existem apenas três coisas que podemos fazer para chegar ao próximo dia: usar máscara, distância social e lavar as mãos", começou por dizer, citado pelo Metro.

"Estas coisas são tão simples, tão fáceis, se alguém não consegue praticar estas três coisas básicas... acho que deviam ter vergonha", acrescentou, apelando a que todos os cidadãos "façam a sua parte", dando de seguida um exemplo: "Se estiverem a conduzir, não vão andar rápido demais, usam os piscas e evitam atropelar pessoas. Meu Deus, é uma questão de senso comum".

