Tom Cruise sempre foi bastante comprometido com a sua profissão e, prova disso, foram as mais recentes declarações do ator numa entrevista a Bella, no âmbito da promoção do mais recente filme ‘Top Gun: Maverick’.

Quando questionado sobre o que fazia nos seus dias de folga, o artista confessou que não tinha bem a certeza, uma vez que nunca usufruiu de um.

“Este é um dia de folga para mim porque não estou a gravar”, notou.

“Estou descontraído agora. Não tenho dias de folga. Repare, sou um afortunado, um sortudo. Passei a minha vida em sets de filmagens e a viajar pelo mundo, aquilo que sempre quis fazer. Por isso, isto não é trabalho - estou a viver o sonho”, garantiu.

O ator parece estar a seguir o lema de vida popularizado por Confúcio: 'Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”

