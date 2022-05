Nuno Markl ficou rendido ao trabalho de Tom Cruise no novo filme 'Mission: Impossible – Dead Reckoning', cuja estreia acontecerá em 2023. O comediante teceu inúmeros elogios à estrela de cinema, revelando-se indiferente às críticas que lhe já foram feitas ao longo dos últimos anos.

"Malta: pode dizer-se do Tom Cruise o que se quiser. Que é um cientologista chalupa, que dá entrevistas bizarras, que salta em sofás quando está feliz. Não quero saber. Sou e serei sempre fã", começa por dizer.

"É uma das últimas grandes movie stars à antiga, e um dia que ele decida reformar-se vamos ter muitas saudades", nota ainda.

Por fim, completa: "O trailer do novo Missão Impossível, acabado de sair, é um estrondo. Cruise é um showman carismático, destemido, dando o litro como nenhum dos seus pares em nome do espectáculo. É um ilusionista, é um malabarista, é um acrobata, é o tipo com o maior par deles de Hollywood. A integridade física que se lixe - o homem dá tudo, por ele e por nós. E o Cinema também é isto. Ganda Tom".

Veja o trailer:

Siga o link