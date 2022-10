Tom Cruise e o realizador Christopher McQuarrie, responsável pelo filme 'Missão Impossível 8', contrataram uma equipa de seguranças para os proteger depois de terem recebido ameaças de morte de um ex-funcionário.

O ator e o realizador estão a ser processados pelo homem em questão, um produtor de duplos que foi dispensado das gravações de 'Missão Impossível 8'.

Uma fonte do jornal The Sun conta que "as coisas ficaram cada mais desagradáveis" e o ator não quer arriscar a sua segurança.

"O Tom está habituado a ter equipas de segurança ao seu redor a maior parte do tempo por causa da sua fama, mas para Chris é uma novidade. Ninguém quer correr riscos", afiança a mesma fonte.

Recorde-se que, desde que foi demitido, o ex-elemento de 'Missão Impossível 8' fez alegações sobre ligações controversas entre oligarcas russos que financiariam os filmes de Tom Cruise e até sugeriu que o FBI estaria a investigar a produtora Paramount.